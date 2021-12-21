Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası5.820.623.769Şişe Cam2.146.242.997Akbank1.990.509.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.820.623.769
|Şişe Cam
|2.146.242.997
|Akbank
|1.990.509.054
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.937.648.514
|Ereğli Demir Çelik
|1.872.693.575
|Türk Hava Yolları
|1.716.005.753
|BİM Mağazalar
|1.427.951.475
|SASA Polyester
|1.415.026.205
|İş Bankası (C)
|1.402.242.695
|Kardemir (D)
|1.153.946.191
|Emlak Konut GMYO
|872.768.145
|ASELSAN
|840.008.449
|Türk Telekom
|820.856.808
|Sabancı Holding
|781.531.673
|Tüpraş
|767.940.669
|Koç Holding
|689.019.583
|Petkim
|639.599.180
|Koza Altın
|610.467.067
|Halkbank
|559.205.582
|Vakıflar Bankası
|549.589.781
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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