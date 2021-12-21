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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası5.820.623.769Şişe Cam2.146.242.997Akbank1.990.509.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası5.820.623.769
Şişe Cam2.146.242.997
Akbank1.990.509.054
Yapı ve Kredi Bankası1.937.648.514
Ereğli Demir Çelik1.872.693.575
Türk Hava Yolları1.716.005.753
BİM Mağazalar1.427.951.475
SASA Polyester1.415.026.205
İş Bankası (C)1.402.242.695
Kardemir (D)1.153.946.191
Emlak Konut GMYO872.768.145
ASELSAN840.008.449
Türk Telekom820.856.808
Sabancı Holding781.531.673
Tüpraş767.940.669
Koç Holding689.019.583
Petkim639.599.180
Koza Altın610.467.067
Halkbank559.205.582
Vakıflar Bankası549.589.781
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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