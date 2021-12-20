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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam3.434.154.015Garanti Bankası3.306.767.052Ereğli Demir Çelik2.725.322.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam3.434.154.015
Garanti Bankası3.306.767.052
Ereğli Demir Çelik2.725.322.229
Türk Hava Yolları2.407.388.045
Kardemir (D)2.169.241.300
SASA Polyester1.864.928.158
Akbank1.733.653.731
Yapı ve Kredi Bankası1.724.710.392
ASELSAN1.463.516.098
İş Bankası (C)1.441.404.539
Petkim1.270.545.234
Tüpraş1.150.717.925
Koza Altın1.042.537.101
BİM Mağazalar1.002.943.484
Emlak Konut GMYO958.344.786
Koç Holding918.551.657
Sabancı Holding821.211.512
Tofaş Oto Fabrikası730.408.673
Türk Telekom712.587.944
Doğan Holding703.986.957
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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