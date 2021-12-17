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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası8.427.313.039Türk Hava Yolları4.907.892.809Şişe Cam4.466.413.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası8.427.313.039
Türk Hava Yolları4.907.892.809
Şişe Cam4.466.413.485
Akbank3.767.373.896
Kardemir (D)3.314.741.107
Ereğli Demir Çelik3.137.782.183
Yapı ve Kredi Bankası2.996.959.881
SASA Polyester2.745.629.620
Petkim2.594.626.638
ASELSAN2.342.199.905
Koza Altın2.216.347.348
İş Bankası (C)2.154.210.794
Emlak Konut GMYO1.979.264.583
Tüpraş1.858.566.575
Koç Holding1.436.565.959
Sabancı Holding1.400.435.828
Doğan Holding1.370.584.445
BİM Mağazalar1.250.628.849
Halkbank1.184.630.626
Vakıflar Bankası1.178.828.765
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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