Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası8.427.313.039Türk Hava Yolları4.907.892.809Şişe Cam4.466.413.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.427.313.039
|Türk Hava Yolları
|4.907.892.809
|Şişe Cam
|4.466.413.485
|Akbank
|3.767.373.896
|Kardemir (D)
|3.314.741.107
|Ereğli Demir Çelik
|3.137.782.183
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.996.959.881
|SASA Polyester
|2.745.629.620
|Petkim
|2.594.626.638
|ASELSAN
|2.342.199.905
|Koza Altın
|2.216.347.348
|İş Bankası (C)
|2.154.210.794
|Emlak Konut GMYO
|1.979.264.583
|Tüpraş
|1.858.566.575
|Koç Holding
|1.436.565.959
|Sabancı Holding
|1.400.435.828
|Doğan Holding
|1.370.584.445
|BİM Mağazalar
|1.250.628.849
|Halkbank
|1.184.630.626
|Vakıflar Bankası
|1.178.828.765
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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