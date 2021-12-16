Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 6.578.189.263 Garanti Bankası 4.582.294.395 Kardemir (D) 4.141.219.987 Türk Hava Yolları 3.657.675.618 Ereğli Demir Çelik 2.820.134.485 Petkim 2.733.405.437 SASA Polyester 2.291.049.386 ASELSAN 2.256.182.793 Yapı ve Kredi Bankası 2.178.195.373 Akbank 2.070.189.349 İş Bankası (C) 1.652.141.714 Koza Altın 1.528.219.627 Tüpraş 1.512.183.437 Emlak Konut GMYO 1.423.848.483 Koç Holding 1.317.670.977 BİM Mağazalar 1.072.026.999 Sabancı Holding 1.071.699.910 Vakıflar Bankası 932.865.064 Tekfen Holding 895.513.812 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 864.272.375 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi