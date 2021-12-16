Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam6.578.189.263Garanti Bankası4.582.294.395Kardemir (D)4.141.219.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|6.578.189.263
|Garanti Bankası
|4.582.294.395
|Kardemir (D)
|4.141.219.987
|Türk Hava Yolları
|3.657.675.618
|Ereğli Demir Çelik
|2.820.134.485
|Petkim
|2.733.405.437
|SASA Polyester
|2.291.049.386
|ASELSAN
|2.256.182.793
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.178.195.373
|Akbank
|2.070.189.349
|İş Bankası (C)
|1.652.141.714
|Koza Altın
|1.528.219.627
|Tüpraş
|1.512.183.437
|Emlak Konut GMYO
|1.423.848.483
|Koç Holding
|1.317.670.977
|BİM Mağazalar
|1.072.026.999
|Sabancı Holding
|1.071.699.910
|Vakıflar Bankası
|932.865.064
|Tekfen Holding
|895.513.812
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|864.272.375
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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