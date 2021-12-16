Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam6.578.189.263Garanti Bankası4.582.294.395Kardemir (D)4.141.219.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam6.578.189.263
Garanti Bankası4.582.294.395
Kardemir (D)4.141.219.987
Türk Hava Yolları3.657.675.618
Ereğli Demir Çelik2.820.134.485
Petkim2.733.405.437
SASA Polyester2.291.049.386
ASELSAN2.256.182.793
Yapı ve Kredi Bankası2.178.195.373
Akbank2.070.189.349
İş Bankası (C)1.652.141.714
Koza Altın1.528.219.627
Tüpraş1.512.183.437
Emlak Konut GMYO1.423.848.483
Koç Holding1.317.670.977
BİM Mağazalar1.072.026.999
Sabancı Holding1.071.699.910
Vakıflar Bankası932.865.064
Tekfen Holding895.513.812
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası864.272.375
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title