Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.995.695.405Garanti Bankası4.241.188.040Kardemir (D)3.470.651.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.995.695.405
|Garanti Bankası
|4.241.188.040
|Kardemir (D)
|3.470.651.659
|Şişe Cam
|2.839.610.288
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.228.068.329
|Petkim
|2.080.872.919
|Ereğli Demir Çelik
|1.974.247.728
|Emlak Konut GMYO
|1.654.710.821
|Koza Altın
|1.553.188.997
|ASELSAN
|1.552.974.969
|SASA Polyester
|1.504.443.902
|Gübre Fabrikaları
|1.403.983.683
|Akbank
|1.320.569.759
|Tüpraş
|1.266.562.135
|Tekfen Holding
|1.237.562.194
|Koç Holding
|1.168.591.287
|İş Bankası (C)
|1.154.685.021
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|955.490.510
|Sabancı Holding
|789.642.766
|TAV Havalimanları
|763.984.257
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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