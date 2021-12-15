Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.995.695.405 Garanti Bankası 4.241.188.040 Kardemir (D) 3.470.651.659 Şişe Cam 2.839.610.288 Yapı ve Kredi Bankası 2.228.068.329 Petkim 2.080.872.919 Ereğli Demir Çelik 1.974.247.728 Emlak Konut GMYO 1.654.710.821 Koza Altın 1.553.188.997 ASELSAN 1.552.974.969 SASA Polyester 1.504.443.902 Gübre Fabrikaları 1.403.983.683 Akbank 1.320.569.759 Tüpraş 1.266.562.135 Tekfen Holding 1.237.562.194 Koç Holding 1.168.591.287 İş Bankası (C) 1.154.685.021 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 955.490.510 Sabancı Holding 789.642.766 TAV Havalimanları 763.984.257 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi