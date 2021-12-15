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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.995.695.405Garanti Bankası4.241.188.040Kardemir (D)3.470.651.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.995.695.405
Garanti Bankası4.241.188.040
Kardemir (D)3.470.651.659
Şişe Cam2.839.610.288
Yapı ve Kredi Bankası2.228.068.329
Petkim2.080.872.919
Ereğli Demir Çelik1.974.247.728
Emlak Konut GMYO1.654.710.821
Koza Altın1.553.188.997
ASELSAN1.552.974.969
SASA Polyester1.504.443.902
Gübre Fabrikaları1.403.983.683
Akbank1.320.569.759
Tüpraş1.266.562.135
Tekfen Holding1.237.562.194
Koç Holding1.168.591.287
İş Bankası (C)1.154.685.021
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası955.490.510
Sabancı Holding789.642.766
TAV Havalimanları763.984.257
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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