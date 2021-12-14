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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası8.259.844.792Petkim5.569.996.546Türk Hava Yolları2.589.281.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası8.259.844.792
Petkim5.569.996.546
Türk Hava Yolları2.589.281.991
Kardemir (D)2.516.420.146
Yapı ve Kredi Bankası2.443.568.379
Şişe Cam2.298.424.562
Akbank1.866.007.219
Emlak Konut GMYO1.724.313.775
Tüpraş1.674.175.499
Ereğli Demir Çelik1.565.741.770
SASA Polyester1.562.688.149
İş Bankası (C)1.420.474.690
ASELSAN1.340.207.779
Tekfen Holding1.151.402.730
Koza Altın929.312.197
Vakıflar Bankası825.367.737
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası777.098.136
Doğan Holding777.023.834
Sabancı Holding747.148.047
Halkbank737.863.195
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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