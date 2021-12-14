Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 8.259.844.792 Petkim 5.569.996.546 Türk Hava Yolları 2.589.281.991 Kardemir (D) 2.516.420.146 Yapı ve Kredi Bankası 2.443.568.379 Şişe Cam 2.298.424.562 Akbank 1.866.007.219 Emlak Konut GMYO 1.724.313.775 Tüpraş 1.674.175.499 Ereğli Demir Çelik 1.565.741.770 SASA Polyester 1.562.688.149 İş Bankası (C) 1.420.474.690 ASELSAN 1.340.207.779 Tekfen Holding 1.151.402.730 Koza Altın 929.312.197 Vakıflar Bankası 825.367.737 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 777.098.136 Doğan Holding 777.023.834 Sabancı Holding 747.148.047 Halkbank 737.863.195 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi