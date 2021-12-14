Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası8.259.844.792Petkim5.569.996.546Türk Hava Yolları2.589.281.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.259.844.792
|Petkim
|5.569.996.546
|Türk Hava Yolları
|2.589.281.991
|Kardemir (D)
|2.516.420.146
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.443.568.379
|Şişe Cam
|2.298.424.562
|Akbank
|1.866.007.219
|Emlak Konut GMYO
|1.724.313.775
|Tüpraş
|1.674.175.499
|Ereğli Demir Çelik
|1.565.741.770
|SASA Polyester
|1.562.688.149
|İş Bankası (C)
|1.420.474.690
|ASELSAN
|1.340.207.779
|Tekfen Holding
|1.151.402.730
|Koza Altın
|929.312.197
|Vakıflar Bankası
|825.367.737
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|777.098.136
|Doğan Holding
|777.023.834
|Sabancı Holding
|747.148.047
|Halkbank
|737.863.195
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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