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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.920.707.600Kardemir (D)3.296.378.059Türk Hava Yolları3.172.106.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.920.707.600
Kardemir (D)3.296.378.059
Türk Hava Yolları3.172.106.159
Petkim3.127.441.165
Şişe Cam2.621.524.878
Aselsan2.590.822.456
Yapı ve Kredi Bank.2.024.643.635
Tüpraş1.553.622.796
Emlak Konut GMYO1.532.403.299
Ereğli Demir Çelik1.507.906.477
Akbank1.376.733.120
Koza Altın1.282.792.290
Sasa Polyester1.107.071.789
İş Bankası (C)1.074.424.904
Bim Mağazalar834.082.403
Sabancı Holding771.729.950
TAV Havalimanları745.309.723
Koç Holding730.910.506
Tekfen Holding577.788.070
Doğan Holding577.145.853

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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