Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.920.707.600Kardemir (D)3.296.378.059Türk Hava Yolları3.172.106.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.920.707.600
|Kardemir (D)
|3.296.378.059
|Türk Hava Yolları
|3.172.106.159
|Petkim
|3.127.441.165
|Şişe Cam
|2.621.524.878
|Aselsan
|2.590.822.456
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.024.643.635
|Tüpraş
|1.553.622.796
|Emlak Konut GMYO
|1.532.403.299
|Ereğli Demir Çelik
|1.507.906.477
|Akbank
|1.376.733.120
|Koza Altın
|1.282.792.290
|Sasa Polyester
|1.107.071.789
|İş Bankası (C)
|1.074.424.904
|Bim Mağazalar
|834.082.403
|Sabancı Holding
|771.729.950
|TAV Havalimanları
|745.309.723
|Koç Holding
|730.910.506
|Tekfen Holding
|577.788.070
|Doğan Holding
|577.145.853
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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