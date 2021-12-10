Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları5.341.040.991Kardemir (D)3.734.059.076Petkim2.908.114.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.341.040.991
|Kardemir (D)
|3.734.059.076
|Petkim
|2.908.114.850
|Şişe Cam
|2.683.270.378
|Garanti Bankası
|1.779.719.052
|ASELSAN
|1.718.320.598
|Tüpraş
|1.372.948.544
|Koza Altın
|1.342.281.518
|Ereğli Demir Çelik
|1.273.502.109
|Emlak Konut GMYO
|1.247.765.244
|BİM Mağazalar
|1.168.472.873
|Akbank
|1.157.065.835
|SASA Polyester
|986.609.715
|Yapı ve Kredi Bankası
|985.138.067
|TAV Havalimanları
|921.455.348
|İş Bankası (C)
|890.998.630
|Sabancı Holding
|869.171.310
|Hektaş
|603.192.408
|Pegasus
|598.744.716
|Tekfen Holding
|591.756.855
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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