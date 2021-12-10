Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.341.040.991 Kardemir (D) 3.734.059.076 Petkim 2.908.114.850 Şişe Cam 2.683.270.378 Garanti Bankası 1.779.719.052 ASELSAN 1.718.320.598 Tüpraş 1.372.948.544 Koza Altın 1.342.281.518 Ereğli Demir Çelik 1.273.502.109 Emlak Konut GMYO 1.247.765.244 BİM Mağazalar 1.168.472.873 Akbank 1.157.065.835 SASA Polyester 986.609.715 Yapı ve Kredi Bankası 985.138.067 TAV Havalimanları 921.455.348 İş Bankası (C) 890.998.630 Sabancı Holding 869.171.310 Hektaş 603.192.408 Pegasus 598.744.716 Tekfen Holding 591.756.855 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi