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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.984.753.725Şişe Cam4.918.555.977Kardemir (D)4.134.507.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.984.753.725
Şişe Cam4.918.555.977
Kardemir (D)4.134.507.273
Garanti Bankası3.321.775.641
ASELSAN3.122.789.075
Ereğli Demir Çelik2.109.982.062
Yapı ve Kredi Bankası1.801.076.206
SASA Polyester1.700.214.061
Petkim1.578.969.408
TAV Havalimanları1.487.809.226
İş Bankası (C)1.311.878.443
Emlak Konut GMYO1.304.206.857
Akbank1.249.550.073
BİM Mağazalar974.252.646
Pegasus963.547.589
Koç Holding939.517.084
Tüpraş876.424.990
Sabancı Holding871.324.318
Koza Altın780.962.753
Tekfen Holding768.368.098
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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