Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.984.753.725Şişe Cam4.918.555.977Kardemir (D)4.134.507.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.984.753.725
|Şişe Cam
|4.918.555.977
|Kardemir (D)
|4.134.507.273
|Garanti Bankası
|3.321.775.641
|ASELSAN
|3.122.789.075
|Ereğli Demir Çelik
|2.109.982.062
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.801.076.206
|SASA Polyester
|1.700.214.061
|Petkim
|1.578.969.408
|TAV Havalimanları
|1.487.809.226
|İş Bankası (C)
|1.311.878.443
|Emlak Konut GMYO
|1.304.206.857
|Akbank
|1.249.550.073
|BİM Mağazalar
|974.252.646
|Pegasus
|963.547.589
|Koç Holding
|939.517.084
|Tüpraş
|876.424.990
|Sabancı Holding
|871.324.318
|Koza Altın
|780.962.753
|Tekfen Holding
|768.368.098
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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