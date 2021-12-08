Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları5.042.658.955Garanti Bankası4.838.483.946Şişe Cam4.617.806.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.042.658.955
|Garanti Bankası
|4.838.483.946
|Şişe Cam
|4.617.806.966
|Kardemir (D)
|2.692.992.515
|ASELSAN
|2.670.541.616
|Emlak Konut GMYO
|1.952.456.961
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.584.908.286
|Akbank
|1.534.938.178
|Ereğli Demir Çelik
|1.412.907.005
|Petkim
|1.376.837.824
|TAV Havalimanları
|1.264.421.699
|SASA Polyester
|1.095.284.976
|İş Bankası (C)
|1.062.694.265
|Pegasus
|906.475.687
|Koç Holding
|882.394.275
|Hektaş
|865.479.810
|Koza Altın
|854.468.478
|Tüpraş
|829.995.195
|Tekfen Holding
|826.425.186
|Gübre Fabrikaları
|812.953.475
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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