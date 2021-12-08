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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları5.042.658.955Garanti Bankası4.838.483.946Şişe Cam4.617.806.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.042.658.955
Garanti Bankası4.838.483.946
Şişe Cam4.617.806.966
Kardemir (D)2.692.992.515
ASELSAN2.670.541.616
Emlak Konut GMYO1.952.456.961
Yapı ve Kredi Bankası1.584.908.286
Akbank1.534.938.178
Ereğli Demir Çelik1.412.907.005
Petkim1.376.837.824
TAV Havalimanları1.264.421.699
SASA Polyester1.095.284.976
İş Bankası (C)1.062.694.265
Pegasus906.475.687
Koç Holding882.394.275
Hektaş865.479.810
Koza Altın854.468.478
Tüpraş829.995.195
Tekfen Holding826.425.186
Gübre Fabrikaları812.953.475
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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