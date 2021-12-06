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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam2.930.301.229Garanti Bankası2.929.913.622Türk Hava Yolları1.793.632.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam2.930.301.229
Garanti Bankası2.929.913.622
Türk Hava Yolları1.793.632.189
Petkim1.322.946.911
Kardemir (D)1.278.461.865
ASELSAN1.274.082.032
Yapı ve Kredi Bankası1.147.907.904
Akbank930.002.413
Ereğli Demir Çelik897.215.091
SASA Polyester883.479.917
TAV Havalimanları813.984.377
Koza Altın781.882.117
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası639.324.538
BİM Mağazalar619.177.422
Hektaş580.288.276
İş Bankası (C)536.089.584
Tüpraş521.053.870
Odaş Elektrik426.429.136
Türk Telekom417.393.692
Ford Otosan416.867.137
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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