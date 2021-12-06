Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam2.930.301.229Garanti Bankası2.929.913.622Türk Hava Yolları1.793.632.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.930.301.229
|Garanti Bankası
|2.929.913.622
|Türk Hava Yolları
|1.793.632.189
|Petkim
|1.322.946.911
|Kardemir (D)
|1.278.461.865
|ASELSAN
|1.274.082.032
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.147.907.904
|Akbank
|930.002.413
|Ereğli Demir Çelik
|897.215.091
|SASA Polyester
|883.479.917
|TAV Havalimanları
|813.984.377
|Koza Altın
|781.882.117
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|639.324.538
|BİM Mağazalar
|619.177.422
|Hektaş
|580.288.276
|İş Bankası (C)
|536.089.584
|Tüpraş
|521.053.870
|Odaş Elektrik
|426.429.136
|Türk Telekom
|417.393.692
|Ford Otosan
|416.867.137
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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