Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.499.518.588 Garanti Bankası 1.761.953.173 Kardemir (D) 1.436.764.995 Koza Altın 1.318.296.628 Şişe Cam 1.234.705.404 Ereğli Demir Çelik 1.139.609.164 Yapı ve Kredi Bankası 971.646.066 Akbank 936.205.446 Petkim 928.703.995 ASELSAN 917.427.989 TAV Havalimanları 702.660.046 SASA Polyester 695.951.993 Odaş Elektrik 641.639.953 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 624.896.585 Koza Madencilik 604.684.665 Sabancı Holding 590.137.949 Koç Holding 575.017.193 Pegasus 551.215.027 Tüpraş 529.865.972 Ford Otosan 504.096.233 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi