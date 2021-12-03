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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.499.518.588Garanti Bankası1.761.953.173Kardemir (D)1.436.764.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.499.518.588
Garanti Bankası1.761.953.173
Kardemir (D)1.436.764.995
Koza Altın1.318.296.628
Şişe Cam1.234.705.404
Ereğli Demir Çelik1.139.609.164
Yapı ve Kredi Bankası971.646.066
Akbank936.205.446
Petkim928.703.995
ASELSAN917.427.989
TAV Havalimanları702.660.046
SASA Polyester695.951.993
Odaş Elektrik641.639.953
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası624.896.585
Koza Madencilik604.684.665
Sabancı Holding590.137.949
Koç Holding575.017.193
Pegasus551.215.027
Tüpraş529.865.972
Ford Otosan504.096.233
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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