Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.499.518.588Garanti Bankası1.761.953.173Kardemir (D)1.436.764.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.499.518.588
|Garanti Bankası
|1.761.953.173
|Kardemir (D)
|1.436.764.995
|Koza Altın
|1.318.296.628
|Şişe Cam
|1.234.705.404
|Ereğli Demir Çelik
|1.139.609.164
|Yapı ve Kredi Bankası
|971.646.066
|Akbank
|936.205.446
|Petkim
|928.703.995
|ASELSAN
|917.427.989
|TAV Havalimanları
|702.660.046
|SASA Polyester
|695.951.993
|Odaş Elektrik
|641.639.953
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|624.896.585
|Koza Madencilik
|604.684.665
|Sabancı Holding
|590.137.949
|Koç Holding
|575.017.193
|Pegasus
|551.215.027
|Tüpraş
|529.865.972
|Ford Otosan
|504.096.233
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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