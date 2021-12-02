Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKardemir (D)2.284.177.309Türk Hava Yolları2.227.973.063Garanti Bankası1.981.883.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.284.177.309
|Türk Hava Yolları
|2.227.973.063
|Garanti Bankası
|1.981.883.806
|Ereğli Demir Çelik
|1.403.958.411
|Şişe Cam
|1.356.063.430
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.334.386.056
|ASELSAN
|1.202.676.953
|SASA Polyester
|994.345.021
|Emlak Konut GMYO
|930.591.528
|Petkim
|885.413.219
|Akbank
|740.973.095
|Hektaş
|684.615.908
|Koç Holding
|621.054.557
|Koza Altın
|597.014.236
|Ford Otosan
|571.104.368
|Tüpraş
|543.267.156
|İş Bankası (C)
|456.244.458
|Karsan Otomotiv
|428.710.418
|TAV Havalimanları
|420.879.179
|Sabancı Holding
|387.164.792
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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