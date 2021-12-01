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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.892.562.006Türk Hava Yolları3.503.205.012Şişe Cam2.456.976.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.892.562.006
Türk Hava Yolları3.503.205.012
Şişe Cam2.456.976.417
SASA Polyester2.368.581.909
ASELSAN2.179.089.345
Kardemir (D)1.901.841.600
Petkim1.355.133.237
Koza Altın1.252.296.626
Ereğli Demir Çelik1.234.098.648
Yapı ve Kredi Bankası1.170.836.762
Akbank1.083.695.207
Tüpraş862.689.211
Pegasus829.613.589
Hektaş778.434.409
TAV Havalimanları687.252.527
Koç Holding678.232.397
Emlak Konut GMYO643.342.401
Sabancı Holding603.802.969
Ford Otosan599.177.570
Gübre Fabrikaları597.861.818
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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