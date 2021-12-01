Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.892.562.006Türk Hava Yolları3.503.205.012Şişe Cam2.456.976.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.892.562.006
|Türk Hava Yolları
|3.503.205.012
|Şişe Cam
|2.456.976.417
|SASA Polyester
|2.368.581.909
|ASELSAN
|2.179.089.345
|Kardemir (D)
|1.901.841.600
|Petkim
|1.355.133.237
|Koza Altın
|1.252.296.626
|Ereğli Demir Çelik
|1.234.098.648
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.170.836.762
|Akbank
|1.083.695.207
|Tüpraş
|862.689.211
|Pegasus
|829.613.589
|Hektaş
|778.434.409
|TAV Havalimanları
|687.252.527
|Koç Holding
|678.232.397
|Emlak Konut GMYO
|643.342.401
|Sabancı Holding
|603.802.969
|Ford Otosan
|599.177.570
|Gübre Fabrikaları
|597.861.818
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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