Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiASELSAN3.468.362.182Garanti Bankası2.811.437.405Koza Altın2.333.453.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|3.468.362.182
|Garanti Bankası
|2.811.437.405
|Koza Altın
|2.333.453.006
|Türk Hava Yolları
|1.908.652.954
|SASA Polyester
|1.543.574.425
|Şişe Cam
|1.368.472.215
|Akbank
|1.363.268.311
|Kardemir (D)
|1.189.894.177
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.182.112.992
|Ereğli Demir Çelik
|1.134.529.142
|Türk İlaç Serum
|1.080.513.250
|Petkim
|969.224.058
|Gübre Fabrikaları
|891.083.338
|Hektaş
|753.545.270
|Tüpraş
|680.223.413
|Koç Holding
|624.754.037
|Koza Madencilik
|609.554.981
|İş Bankası (C)
|583.063.127
|BİM Mağazalar
|578.410.628
|Turkcell
|532.385.449
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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