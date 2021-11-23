Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası4.645.942.794Kardemir (D)3.878.325.860Şişe Cam3.238.439.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.645.942.794
|Kardemir (D)
|3.878.325.860
|Şişe Cam
|3.238.439.512
|Türk Hava Yolları
|2.736.700.084
|Ereğli Demir Çelik
|2.122.746.949
|Akbank
|2.033.680.344
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.933.935.575
|Petkim
|1.673.271.290
|SASA Polyester
|1.628.659.324
|Koza Altın
|1.581.543.624
|Tüpraş
|1.580.426.772
|ASELSAN
|1.544.832.242
|Koç Holding
|1.162.868.254
|İş Bankası (C)
|1.076.093.742
|Ford Otosan
|1.054.329.770
|Doğan Holding
|933.803.809
|Sabancı Holding
|886.488.453
|Tofaş Oto Fabrikası
|766.133.433
|Emlak Konut GMYO
|732.498.849
|Odaş Elektrik
|654.400.296
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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