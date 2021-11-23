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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası4.645.942.794Kardemir (D)3.878.325.860Şişe Cam3.238.439.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.645.942.794
Kardemir (D)3.878.325.860
Şişe Cam3.238.439.512
Türk Hava Yolları2.736.700.084
Ereğli Demir Çelik2.122.746.949
Akbank2.033.680.344
Yapı ve Kredi Bankası1.933.935.575
Petkim1.673.271.290
SASA Polyester1.628.659.324
Koza Altın1.581.543.624
Tüpraş1.580.426.772
ASELSAN1.544.832.242
Koç Holding1.162.868.254
İş Bankası (C)1.076.093.742
Ford Otosan1.054.329.770
Doğan Holding933.803.809
Sabancı Holding886.488.453
Tofaş Oto Fabrikası766.133.433
Emlak Konut GMYO732.498.849
Odaş Elektrik654.400.296
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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