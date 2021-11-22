Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.592.674.813Garanti Bankası1.813.115.681Şişe Cam1.517.296.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.592.674.813
|Garanti Bankası
|1.813.115.681
|Şişe Cam
|1.517.296.518
|Kardemir (D)
|1.284.647.209
|Yapı ve Kredi Bankası
|940.871.196
|SASA Polyester
|793.682.813
|Petkim
|727.547.729
|Ereğli Demir Çelik
|695.104.298
|Tüpraş
|634.670.748
|Akbank
|622.667.698
|Ford Otosan
|591.875.817
|ASELSAN
|582.381.244
|Odaş Elektrik
|514.194.931
|Gübre Fabrikaları
|478.588.340
|Tofaş Oto Fabrikası
|465.249.304
|Koza Altın
|464.831.544
|Koç Holding
|455.891.587
|BİM Mağazalar
|448.761.389
|İş Bankası (C)
|415.270.719
|Karsan Otomotiv
|312.535.665
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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