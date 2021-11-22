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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.592.674.813Garanti Bankası1.813.115.681Şişe Cam1.517.296.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.592.674.813
Garanti Bankası1.813.115.681
Şişe Cam1.517.296.518
Kardemir (D)1.284.647.209
Yapı ve Kredi Bankası940.871.196
SASA Polyester793.682.813
Petkim727.547.729
Ereğli Demir Çelik695.104.298
Tüpraş634.670.748
Akbank622.667.698
Ford Otosan591.875.817
ASELSAN582.381.244
Odaş Elektrik514.194.931
Gübre Fabrikaları478.588.340
Tofaş Oto Fabrikası465.249.304
Koza Altın464.831.544
Koç Holding455.891.587
BİM Mağazalar448.761.389
İş Bankası (C)415.270.719
Karsan Otomotiv312.535.665
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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