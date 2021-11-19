Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.840.040.482Kardemir (D)2.342.678.981Garanti Bankası2.172.673.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.840.040.482
|Kardemir (D)
|2.342.678.981
|Garanti Bankası
|2.172.673.040
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.631.656.348
|Şişe Cam
|1.351.008.988
|Ereğli Demir Çelik
|1.256.906.598
|Petkim
|1.244.883.505
|Tüpraş
|820.149.468
|Akbank
|799.901.638
|ASELSAN
|775.890.613
|Karsan Otomotiv
|748.623.119
|Koç Holding
|571.650.245
|Doğan Holding
|571.343.769
|SASA Polyester
|531.230.112
|İş Bankası (C)
|507.065.421
|Pegasus
|503.844.273
|Koza Altın
|497.581.308
|Hektaş
|461.569.116
|Ford Otosan
|409.552.017
|Odaş Elektrik
|392.391.387
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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