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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.840.040.482Kardemir (D)2.342.678.981Garanti Bankası2.172.673.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.840.040.482
Kardemir (D)2.342.678.981
Garanti Bankası2.172.673.040
Yapı ve Kredi Bankası1.631.656.348
Şişe Cam1.351.008.988
Ereğli Demir Çelik1.256.906.598
Petkim1.244.883.505
Tüpraş820.149.468
Akbank799.901.638
ASELSAN775.890.613
Karsan Otomotiv748.623.119
Koç Holding571.650.245
Doğan Holding571.343.769
SASA Polyester531.230.112
İş Bankası (C)507.065.421
Pegasus503.844.273
Koza Altın497.581.308
Hektaş461.569.116
Ford Otosan409.552.017
Odaş Elektrik392.391.387
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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