Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.840.040.482 Kardemir (D) 2.342.678.981 Garanti Bankası 2.172.673.040 Yapı ve Kredi Bankası 1.631.656.348 Şişe Cam 1.351.008.988 Ereğli Demir Çelik 1.256.906.598 Petkim 1.244.883.505 Tüpraş 820.149.468 Akbank 799.901.638 ASELSAN 775.890.613 Karsan Otomotiv 748.623.119 Koç Holding 571.650.245 Doğan Holding 571.343.769 SASA Polyester 531.230.112 İş Bankası (C) 507.065.421 Pegasus 503.844.273 Koza Altın 497.581.308 Hektaş 461.569.116 Ford Otosan 409.552.017 Odaş Elektrik 392.391.387 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi