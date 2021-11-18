Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası7.114.097.017Yapı ve Kredi Bankası3.627.720.023Akbank2.983.185.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.114.097.017
|Yapı ve Kredi Bankası
|3.627.720.023
|Akbank
|2.983.185.068
|Petkim
|2.651.648.370
|Şişe Cam
|2.411.648.760
|Kardemir (D)
|1.976.989.206
|Türk Hava Yolları
|1.878.827.103
|İş Bankası (C)
|1.543.844.889
|Ereğli Demir Çelik
|1.498.310.688
|ASELSAN
|1.449.854.498
|Koç Holding
|1.158.885.006
|Tüpraş
|1.130.326.698
|Koza Altın
|1.065.975.181
|SASA Polyester
|966.557.527
|Emlak Konut GMYO
|800.497.616
|Sabancı Holding
|773.675.406
|Vakıflar Bankası
|730.536.366
|Halkbank
|686.913.187
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|685.213.786
|Ford Otosan
|657.503.308
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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