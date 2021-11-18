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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası7.114.097.017Yapı ve Kredi Bankası3.627.720.023Akbank2.983.185.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası7.114.097.017
Yapı ve Kredi Bankası3.627.720.023
Akbank2.983.185.068
Petkim2.651.648.370
Şişe Cam2.411.648.760
Kardemir (D)1.976.989.206
Türk Hava Yolları1.878.827.103
İş Bankası (C)1.543.844.889
Ereğli Demir Çelik1.498.310.688
ASELSAN1.449.854.498
Koç Holding1.158.885.006
Tüpraş1.130.326.698
Koza Altın1.065.975.181
SASA Polyester966.557.527
Emlak Konut GMYO800.497.616
Sabancı Holding773.675.406
Vakıflar Bankası730.536.366
Halkbank686.913.187
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası685.213.786
Ford Otosan657.503.308
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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