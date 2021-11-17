Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim3.057.936.948Garanti Bankası2.857.769.707Şişe Cam1.920.774.111Kardemir (D)1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|3.057.936.948
|Garanti Bankası
|2.857.769.707
|Şişe Cam
|1.920.774.111
|Kardemir (D)
|1.435.677.347
|Türk Hava Yolları
|1.350.869.349
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.340.794.785
|Tüpraş
|951.827.679
|Ereğli Demir Çelik
|858.705.703
|Akbank
|800.647.951
|SASA Polyester
|704.882.408
|Gübre Fabrikaları
|640.932.856
|Emlak Konut GMYO
|636.920.638
|İş Bankası (C)
|618.393.058
|ASELSAN
|607.587.684
|Koza Altın
|564.148.248
|Ford Otosan
|525.096.589
|Sabancı Holding
|513.735.172
|Koç Holding
|398.559.848
|Odaş Elektrik
|372.680.981
|Turkcell
|347.254.567
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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