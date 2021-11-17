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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim3.057.936.948Garanti Bankası2.857.769.707Şişe Cam1.920.774.111Kardemir (D)1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim3.057.936.948
Garanti Bankası2.857.769.707
Şişe Cam1.920.774.111
Kardemir (D)1.435.677.347
Türk Hava Yolları1.350.869.349
Yapı ve Kredi Bankası1.340.794.785
Tüpraş951.827.679
Ereğli Demir Çelik858.705.703
Akbank800.647.951
SASA Polyester704.882.408
Gübre Fabrikaları640.932.856
Emlak Konut GMYO636.920.638
İş Bankası (C)618.393.058
ASELSAN607.587.684
Koza Altın564.148.248
Ford Otosan525.096.589
Sabancı Holding513.735.172
Koç Holding398.559.848
Odaş Elektrik372.680.981
Turkcell347.254.567
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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