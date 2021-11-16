Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.078.186.816 Yapı ve Kredi Bankası 3.151.469.853 Akbank 2.863.034.361 Petkim 2.410.855.176 Türk Hava Yolları 1.821.641.594 İş Bankası (C) 1.548.271.632 Şişe Cam 1.246.932.900 Tüpraş 1.202.777.261 Koza Altın 956.941.844 ASELSAN 854.288.469 Sabancı Holding 777.343.813 Ereğli Demir Çelik 777.044.334 Gübre Fabrikaları 773.852.734 Kardemir (D) 743.997.869 Vakıflar Bankası 710.733.888 SASA Polyester 655.018.793 Koç Holding 613.680.413 Halkbank 559.199.510 BİM Mağazalar 524.753.373 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 503.201.462 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi