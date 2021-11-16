Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası4.078.186.816Yapı ve Kredi Bankası3.151.469.853Akbank2.863.034.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.078.186.816
|Yapı ve Kredi Bankası
|3.151.469.853
|Akbank
|2.863.034.361
|Petkim
|2.410.855.176
|Türk Hava Yolları
|1.821.641.594
|İş Bankası (C)
|1.548.271.632
|Şişe Cam
|1.246.932.900
|Tüpraş
|1.202.777.261
|Koza Altın
|956.941.844
|ASELSAN
|854.288.469
|Sabancı Holding
|777.343.813
|Ereğli Demir Çelik
|777.044.334
|Gübre Fabrikaları
|773.852.734
|Kardemir (D)
|743.997.869
|Vakıflar Bankası
|710.733.888
|SASA Polyester
|655.018.793
|Koç Holding
|613.680.413
|Halkbank
|559.199.510
|BİM Mağazalar
|524.753.373
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|503.201.462
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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