Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 3.229.728.857 Garanti Bankası 1.983.164.246 Türk Hava Yolları 1.472.293.108 Kardemir (D) 823.744.329 Şişe Cam 735.701.571 Koza Altın 724.022.834 Tüpraş 720.070.877 ASELSAN 686.310.338 Yapı ve Kredi Bankası 642.868.972 Ereğli Demir Çelik 579.080.123 İş Bankası (C) 574.267.513 SASA Polyester 571.755.268 Odaş Elektrik 533.036.954 Akbank 461.153.147 Ford Otosan 381.121.638 Bera Holding 330.792.908 Doğuş Otomotiv 322.318.178 Bim Mağazalar 318.466.892 Koç Holding 318.461.055 Şok Marketler Ticaret 310.072.384 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler