Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim3.229.728.857Garanti Bankası1.983.164.246Türk Hava Yolları1.472.293.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|3.229.728.857
|Garanti Bankası
|1.983.164.246
|Türk Hava Yolları
|1.472.293.108
|Kardemir (D)
|823.744.329
|Şişe Cam
|735.701.571
|Koza Altın
|724.022.834
|Tüpraş
|720.070.877
|ASELSAN
|686.310.338
|Yapı ve Kredi Bankası
|642.868.972
|Ereğli Demir Çelik
|579.080.123
|İş Bankası (C)
|574.267.513
|SASA Polyester
|571.755.268
|Odaş Elektrik
|533.036.954
|Akbank
|461.153.147
|Ford Otosan
|381.121.638
|Bera Holding
|330.792.908
|Doğuş Otomotiv
|322.318.178
|Bim Mağazalar
|318.466.892
|Koç Holding
|318.461.055
|Şok Marketler Ticaret
|310.072.384
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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