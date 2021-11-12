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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim3.229.728.857Garanti Bankası1.983.164.246Türk Hava Yolları1.472.293.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim3.229.728.857
Garanti Bankası1.983.164.246
Türk Hava Yolları1.472.293.108
Kardemir (D)823.744.329
Şişe Cam735.701.571
Koza Altın724.022.834
Tüpraş720.070.877
ASELSAN686.310.338
Yapı ve Kredi Bankası642.868.972
Ereğli Demir Çelik579.080.123
İş Bankası (C)574.267.513
SASA Polyester571.755.268
Odaş Elektrik533.036.954
Akbank461.153.147
Ford Otosan381.121.638
Bera Holding330.792.908
Doğuş Otomotiv322.318.178
Bim Mağazalar318.466.892
Koç Holding318.461.055
Şok Marketler Ticaret310.072.384
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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