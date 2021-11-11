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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim8.517.897.371Garanti Bankası3.529.426.851Türk Hava Yolları1.956.486.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim8.517.897.371
Garanti Bankası3.529.426.851
Türk Hava Yolları1.956.486.821
Tüpraş1.681.250.937
Şişe Cam1.335.859.279
Kardemir (D)1.234.172.177
SASA Polyester1.171.732.956
Ereğli Demir Çelik1.159.974.421
ASELSAN972.614.385
Yapı ve Kredi Bankası932.694.127
Koza Altın874.717.472
Akbank627.878.970
Ford Otosan565.729.626
İş Bankası (C)465.051.293
Doğan Holding414.256.314
Emlak Konut GMYO393.524.567
Şok Marketler Ticaret379.108.226
Koç Holding366.209.018
Pegasus360.939.687
Turkcell359.986.008
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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