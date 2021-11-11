Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim8.517.897.371Garanti Bankası3.529.426.851Türk Hava Yolları1.956.486.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|8.517.897.371
|Garanti Bankası
|3.529.426.851
|Türk Hava Yolları
|1.956.486.821
|Tüpraş
|1.681.250.937
|Şişe Cam
|1.335.859.279
|Kardemir (D)
|1.234.172.177
|SASA Polyester
|1.171.732.956
|Ereğli Demir Çelik
|1.159.974.421
|ASELSAN
|972.614.385
|Yapı ve Kredi Bankası
|932.694.127
|Koza Altın
|874.717.472
|Akbank
|627.878.970
|Ford Otosan
|565.729.626
|İş Bankası (C)
|465.051.293
|Doğan Holding
|414.256.314
|Emlak Konut GMYO
|393.524.567
|Şok Marketler Ticaret
|379.108.226
|Koç Holding
|366.209.018
|Pegasus
|360.939.687
|Turkcell
|359.986.008
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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