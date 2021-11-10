Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.737.287.302Petkim3.275.152.677Türk Hava Yolları1.850.889.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.737.287.302
|Petkim
|3.275.152.677
|Türk Hava Yolları
|1.850.889.642
|Şişe Cam
|1.731.978.070
|Tüpraş
|1.148.248.540
|Ereğli Demir Çelik
|963.880.126
|Akbank
|906.222.704
|SASA Polyester
|883.831.434
|Yapı ve Kredi Bankası
|847.149.681
|Koza Altın
|807.120.381
|ASELSAN
|703.363.332
|Bim Mağazalar
|632.410.467
|Kardemir (D)
|626.522.829
|Sabancı Holding
|559.453.753
|Emlak Konut GMYO
|551.361.115
|Pegasus
|545.588.550
|İş Bankası (C)
|529.150.684
|Şok Marketler Ticaret
|454.676.099
|Koç Holding
|415.133.862
|Ford Otosan
|403.368.708
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500