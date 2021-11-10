Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.737.287.302 Petkim 3.275.152.677 Türk Hava Yolları 1.850.889.642 Şişe Cam 1.731.978.070 Tüpraş 1.148.248.540 Ereğli Demir Çelik 963.880.126 Akbank 906.222.704 SASA Polyester 883.831.434 Yapı ve Kredi Bankası 847.149.681 Koza Altın 807.120.381 ASELSAN 703.363.332 Bim Mağazalar 632.410.467 Kardemir (D) 626.522.829 Sabancı Holding 559.453.753 Emlak Konut GMYO 551.361.115 Pegasus 545.588.550 İş Bankası (C) 529.150.684 Şok Marketler Ticaret 454.676.099 Koç Holding 415.133.862 Ford Otosan 403.368.708 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi