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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.737.287.302Petkim3.275.152.677Türk Hava Yolları1.850.889.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.737.287.302
Petkim3.275.152.677
Türk Hava Yolları1.850.889.642
Şişe Cam1.731.978.070
Tüpraş1.148.248.540
Ereğli Demir Çelik963.880.126
Akbank906.222.704
SASA Polyester883.831.434
Yapı ve Kredi Bankası847.149.681
Koza Altın807.120.381
ASELSAN703.363.332
Bim Mağazalar632.410.467
Kardemir (D)626.522.829
Sabancı Holding559.453.753
Emlak Konut GMYO551.361.115
Pegasus545.588.550
İş Bankası (C)529.150.684
Şok Marketler Ticaret454.676.099
Koç Holding415.133.862
Ford Otosan403.368.708
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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