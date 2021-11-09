Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim5.366.206.707Garanti Bankası3.437.261.871Türk Hava Yolları2.975.100.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|5.366.206.707
|Garanti Bankası
|3.437.261.871
|Türk Hava Yolları
|2.975.100.765
|Şişe Cam
|2.021.843.970
|SASA Polyester
|1.473.356.596
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.423.150.971
|Ereğli Demir Çelik
|1.245.824.436
|Kardemir (D)
|1.094.647.627
|ASELSAN
|1.050.947.322
|Tüpraş
|929.860.644
|Akbank
|768.847.276
|İş Bankası (C)
|764.161.588
|Koç Holding
|715.247.413
|Emlak Konut GMYO
|650.139.663
|Bim Mağazalar
|616.621.279
|Koza Altın
|602.520.112
|Odaş Elektrik
|568.927.810
|Ford Otosan
|565.832.839
|Pegasus
|455.074.713
|Sabancı Holding
|400.749.216
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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