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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim5.366.206.707Garanti Bankası3.437.261.871Türk Hava Yolları2.975.100.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim5.366.206.707
Garanti Bankası3.437.261.871
Türk Hava Yolları2.975.100.765
Şişe Cam2.021.843.970
SASA Polyester1.473.356.596
Yapı ve Kredi Bankası1.423.150.971
Ereğli Demir Çelik1.245.824.436
Kardemir (D)1.094.647.627
ASELSAN1.050.947.322
Tüpraş929.860.644
Akbank768.847.276
İş Bankası (C)764.161.588
Koç Holding715.247.413
Emlak Konut GMYO650.139.663
Bim Mağazalar616.621.279
Koza Altın602.520.112
Odaş Elektrik568.927.810
Ford Otosan565.832.839
Pegasus455.074.713
Sabancı Holding400.749.216
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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