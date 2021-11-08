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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.155.339.756Türk Hava Yolları3.101.078.500Petkim2.524.718.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.155.339.756
Türk Hava Yolları3.101.078.500
Petkim2.524.718.286
ASELSAN986.091.658
Kardemir (D)972.719.570
İş Bankası (C)922.030.491
Ereğli Demir Çelik854.375.714
Şişe Cam849.120.153
Yapı ve Kredi Bankası654.372.895
Tüpraş641.940.074
Pegasus637.547.031
Akbank608.257.068
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası518.189.432
Koç Holding516.514.436
Koza Altın494.133.296
SASA Polyester420.244.139
Ford Otosan380.488.469
Bim Mağazalar363.776.244
Vakıflar Bankası322.352.779
TAV Havalimanları311.155.372
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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