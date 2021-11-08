Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.155.339.756Türk Hava Yolları3.101.078.500Petkim2.524.718.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.155.339.756
|Türk Hava Yolları
|3.101.078.500
|Petkim
|2.524.718.286
|ASELSAN
|986.091.658
|Kardemir (D)
|972.719.570
|İş Bankası (C)
|922.030.491
|Ereğli Demir Çelik
|854.375.714
|Şişe Cam
|849.120.153
|Yapı ve Kredi Bankası
|654.372.895
|Tüpraş
|641.940.074
|Pegasus
|637.547.031
|Akbank
|608.257.068
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|518.189.432
|Koç Holding
|516.514.436
|Koza Altın
|494.133.296
|SASA Polyester
|420.244.139
|Ford Otosan
|380.488.469
|Bim Mağazalar
|363.776.244
|Vakıflar Bankası
|322.352.779
|TAV Havalimanları
|311.155.372
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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