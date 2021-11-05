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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.815.166.063Garanti Bankası3.147.808.716Tüpraş995.667.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.815.166.063
Garanti Bankası3.147.808.716
Tüpraş995.667.212
Yapı ve Kredi Bankası930.463.291
Akbank770.417.377
Kardemir (D)765.519.790
ASELSAN753.605.047
Emlak Konut GMYO593.763.374
Ereğli Demir Çelik573.070.309
Pegasus523.661.219
İş Bankası (C)523.492.706
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası514.428.855
Petkim419.584.662
Gübre Fabrikaları398.009.837
Koza Altın379.225.917
Sabancı Holding377.538.576
Koç Holding374.746.158
Vakıflar Bankası362.273.271
Turkcell357.376.076
Şişe Cam335.666.025
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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