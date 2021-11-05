Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.815.166.063Garanti Bankası3.147.808.716Tüpraş995.667.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.815.166.063
|Garanti Bankası
|3.147.808.716
|Tüpraş
|995.667.212
|Yapı ve Kredi Bankası
|930.463.291
|Akbank
|770.417.377
|Kardemir (D)
|765.519.790
|ASELSAN
|753.605.047
|Emlak Konut GMYO
|593.763.374
|Ereğli Demir Çelik
|573.070.309
|Pegasus
|523.661.219
|İş Bankası (C)
|523.492.706
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|514.428.855
|Petkim
|419.584.662
|Gübre Fabrikaları
|398.009.837
|Koza Altın
|379.225.917
|Sabancı Holding
|377.538.576
|Koç Holding
|374.746.158
|Vakıflar Bankası
|362.273.271
|Turkcell
|357.376.076
|Şişe Cam
|335.666.025
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500