Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.815.166.063 Garanti Bankası 3.147.808.716 Tüpraş 995.667.212 Yapı ve Kredi Bankası 930.463.291 Akbank 770.417.377 Kardemir (D) 765.519.790 ASELSAN 753.605.047 Emlak Konut GMYO 593.763.374 Ereğli Demir Çelik 573.070.309 Pegasus 523.661.219 İş Bankası (C) 523.492.706 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 514.428.855 Petkim 419.584.662 Gübre Fabrikaları 398.009.837 Koza Altın 379.225.917 Sabancı Holding 377.538.576 Koç Holding 374.746.158 Vakıflar Bankası 362.273.271 Turkcell 357.376.076 Şişe Cam 335.666.025 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi