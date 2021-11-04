Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.407.742.878 Garanti Bankası 2.616.065.043 İş Bankası (C) 930.955.431 Yapı ve Kredi Bankası 918.580.858 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 853.721.019 Kardemir (D) 845.374.012 Akbank 819.011.521 Tüpraş 799.873.295 ASELSAN 723.302.271 Şişe Cam 665.918.634 Ereğli Demir Çelik 625.609.072 TAV Havalimanları 566.649.705 Turkcell 564.865.486 Pegasus 564.654.941 Petkim 560.083.472 Emlak Konut GMYO 553.562.144 Vakıflar Bankası 539.291.130 Halkbank 509.270.599 Koza Altın 491.935.625 Ford Otosan 424.759.519 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi