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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.407.742.878Garanti Bankası2.616.065.043İş Bankası (C)930.955.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.407.742.878
Garanti Bankası2.616.065.043
İş Bankası (C)930.955.431
Yapı ve Kredi Bankası918.580.858
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası853.721.019
Kardemir (D)845.374.012
Akbank819.011.521
Tüpraş799.873.295
ASELSAN723.302.271
Şişe Cam665.918.634
Ereğli Demir Çelik625.609.072
TAV Havalimanları566.649.705
Turkcell564.865.486
Pegasus564.654.941
Petkim560.083.472
Emlak Konut GMYO553.562.144
Vakıflar Bankası539.291.130
Halkbank509.270.599
Koza Altın491.935.625
Ford Otosan424.759.519
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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