Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.407.742.878Garanti Bankası2.616.065.043İş Bankası (C)930.955.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.407.742.878
|Garanti Bankası
|2.616.065.043
|İş Bankası (C)
|930.955.431
|Yapı ve Kredi Bankası
|918.580.858
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|853.721.019
|Kardemir (D)
|845.374.012
|Akbank
|819.011.521
|Tüpraş
|799.873.295
|ASELSAN
|723.302.271
|Şişe Cam
|665.918.634
|Ereğli Demir Çelik
|625.609.072
|TAV Havalimanları
|566.649.705
|Turkcell
|564.865.486
|Pegasus
|564.654.941
|Petkim
|560.083.472
|Emlak Konut GMYO
|553.562.144
|Vakıflar Bankası
|539.291.130
|Halkbank
|509.270.599
|Koza Altın
|491.935.625
|Ford Otosan
|424.759.519
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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