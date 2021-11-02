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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.469.608.760Türk Hava Yolları1.332.376.055Şişe Cam889.888.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.469.608.760
Türk Hava Yolları1.332.376.055
Şişe Cam889.888.886
Akbank857.998.663
Yapı ve Kredi Bankası851.690.966
Ford Otosan763.370.930
Ereğli Demir Çelik725.060.460
Tüpraş695.625.055
Kardemir (D)656.263.357
SASA Polyester636.197.572
İş Bankası (C)541.801.205
Bim Mağazalar486.488.971
Petkim475.826.982
Koza Altın470.488.779
Gübre Fabrikaları438.702.403
Biotrend Çevre ve Enerji398.592.609
Koç Holding366.565.029
Koza Madencilik329.261.670
Emlak Konut GMYO326.567.777
ASELSAN272.741.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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