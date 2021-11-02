Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.469.608.760Türk Hava Yolları1.332.376.055Şişe Cam889.888.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.469.608.760
|Türk Hava Yolları
|1.332.376.055
|Şişe Cam
|889.888.886
|Akbank
|857.998.663
|Yapı ve Kredi Bankası
|851.690.966
|Ford Otosan
|763.370.930
|Ereğli Demir Çelik
|725.060.460
|Tüpraş
|695.625.055
|Kardemir (D)
|656.263.357
|SASA Polyester
|636.197.572
|İş Bankası (C)
|541.801.205
|Bim Mağazalar
|486.488.971
|Petkim
|475.826.982
|Koza Altın
|470.488.779
|Gübre Fabrikaları
|438.702.403
|Biotrend Çevre ve Enerji
|398.592.609
|Koç Holding
|366.565.029
|Koza Madencilik
|329.261.670
|Emlak Konut GMYO
|326.567.777
|ASELSAN
|272.741.778
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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