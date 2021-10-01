Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.519.084.379Türk Hava Yolları1.365.239.344Şişe Cam950.601.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.519.084.379
|Türk Hava Yolları
|1.365.239.344
|Şişe Cam
|950.601.210
|Yapı ve Kredi Bankası
|638.770.152
|Tüpraş
|474.345.852
|Kardemir (D)
|440.983.625
|Ereğli Demir Çelik
|438.884.514
|Biotrend Çevre ve Enerji
|316.126.783
|Akbank
|307.797.487
|ASELSAN
|304.864.692
|Petkim
|264.171.114
|Sabancı Holding
|232.002.819
|SASA Polyester
|229.693.732
|Türk Telekom
|220.025.809
|Ford Otosan
|214.228.906
|İş Bankası (C)
|183.621.190
|Koza Altın
|180.621.626
|Arçelik
|180.375.575
|Odaş Elektrik
|160.503.535
|Koç Holding
|155.267.694
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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