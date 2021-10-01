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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.519.084.379Türk Hava Yolları1.365.239.344Şişe Cam950.601.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.519.084.379
Türk Hava Yolları1.365.239.344
Şişe Cam950.601.210
Yapı ve Kredi Bankası638.770.152
Tüpraş474.345.852
Kardemir (D)440.983.625
Ereğli Demir Çelik438.884.514
Biotrend Çevre ve Enerji316.126.783
Akbank307.797.487
ASELSAN304.864.692
Petkim264.171.114
Sabancı Holding232.002.819
SASA Polyester229.693.732
Türk Telekom220.025.809
Ford Otosan214.228.906
İş Bankası (C)183.621.190
Koza Altın180.621.626
Arçelik180.375.575
Odaş Elektrik160.503.535
Koç Holding155.267.694
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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