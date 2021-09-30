Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.274.117.286 Türk Hava Yolları 1.069.264.932 Şişe Cam 947.127.384 Tüpraş 906.148.791 Akbank 753.480.479 Kardemir (D) 685.279.736 Yapı ve Kredi Bankası 660.365.429 Ereğli Demir Çelik 563.422.844 Türk Telekom 485.630.338 ASELSAN 398.108.945 Petkim 389.117.194 İş Bankası (C) 370.125.460 Sabancı Holding 337.606.803 Koza Altın 281.625.979 Turkcell 278.492.437 Ford Otosan 268.209.805 Tofaş Oto Fabrikası 247.613.282 Arçelik 234.043.573 Koç Holding 226.802.002 Fenerbahçe Futbol 224.381.843 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler