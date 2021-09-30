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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.274.117.286Türk Hava Yolları1.069.264.932Şişe Cam947.127.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.274.117.286
Türk Hava Yolları1.069.264.932
Şişe Cam947.127.384
Tüpraş906.148.791
Akbank753.480.479
Kardemir (D)685.279.736
Yapı ve Kredi Bankası660.365.429
Ereğli Demir Çelik563.422.844
Türk Telekom485.630.338
ASELSAN398.108.945
Petkim389.117.194
İş Bankası (C)370.125.460
Sabancı Holding337.606.803
Koza Altın281.625.979
Turkcell278.492.437
Ford Otosan268.209.805
Tofaş Oto Fabrikası247.613.282
Arçelik234.043.573
Koç Holding226.802.002
Fenerbahçe Futbol224.381.843
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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