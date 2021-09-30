Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.274.117.286Türk Hava Yolları1.069.264.932Şişe Cam947.127.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.274.117.286
|Türk Hava Yolları
|1.069.264.932
|Şişe Cam
|947.127.384
|Tüpraş
|906.148.791
|Akbank
|753.480.479
|Kardemir (D)
|685.279.736
|Yapı ve Kredi Bankası
|660.365.429
|Ereğli Demir Çelik
|563.422.844
|Türk Telekom
|485.630.338
|ASELSAN
|398.108.945
|Petkim
|389.117.194
|İş Bankası (C)
|370.125.460
|Sabancı Holding
|337.606.803
|Koza Altın
|281.625.979
|Turkcell
|278.492.437
|Ford Otosan
|268.209.805
|Tofaş Oto Fabrikası
|247.613.282
|Arçelik
|234.043.573
|Koç Holding
|226.802.002
|Fenerbahçe Futbol
|224.381.843
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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