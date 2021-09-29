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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.691.800.927Türk Hava Yolları1.186.280.320Yapı ve Kredi Bankası570.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.691.800.927
Türk Hava Yolları1.186.280.320
Yapı ve Kredi Bankası570.882.199
Tüpraş563.442.249
Şişe Cam549.588.766
Akbank503.466.526
Koza Altın502.117.450
Arçelik456.425.246
Ereğli Demir Çelik372.919.682
Petkim323.048.078
Gübre Fabrikaları305.770.950
İş Bankası (C)300.763.423
Kardemir (D)270.569.956
Koza Madencilik236.409.849
SASA Polyester228.165.627
Sabancı Holding193.018.976
ASELSAN161.042.982
Pegasus153.345.298
Vakıflar Bankası151.967.903
Emlak Konut GMYO151.897.063
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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