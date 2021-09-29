Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.691.800.927Türk Hava Yolları1.186.280.320Yapı ve Kredi Bankası570.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.691.800.927
|Türk Hava Yolları
|1.186.280.320
|Yapı ve Kredi Bankası
|570.882.199
|Tüpraş
|563.442.249
|Şişe Cam
|549.588.766
|Akbank
|503.466.526
|Koza Altın
|502.117.450
|Arçelik
|456.425.246
|Ereğli Demir Çelik
|372.919.682
|Petkim
|323.048.078
|Gübre Fabrikaları
|305.770.950
|İş Bankası (C)
|300.763.423
|Kardemir (D)
|270.569.956
|Koza Madencilik
|236.409.849
|SASA Polyester
|228.165.627
|Sabancı Holding
|193.018.976
|ASELSAN
|161.042.982
|Pegasus
|153.345.298
|Vakıflar Bankası
|151.967.903
|Emlak Konut GMYO
|151.897.063
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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