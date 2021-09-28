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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.511.430.062Garanti Bankası1.412.132.305Tüpraş927.240.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.511.430.062
Garanti Bankası1.412.132.305
Tüpraş927.240.378
Yapı ve Kredi Bankası717.468.199
Şişe Cam644.378.498
Kardemir (D)430.029.388
Petkim381.321.310
Ereğli Demir Çelik380.774.646
Akbank336.303.311
Pegasus314.174.109
Sabancı Holding301.215.138
Koza Altın298.568.920
İş Bankası (C)271.046.622
Koza Madencilik227.898.153
Arçelik223.647.002
Halkbank194.738.821
Koç Holding192.601.342
SASA Polyester167.517.208
Bim Mağazalar163.987.468
Odaş Elektrik163.153.260
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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