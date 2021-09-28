Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.511.430.062Garanti Bankası1.412.132.305Tüpraş927.240.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.511.430.062
|Garanti Bankası
|1.412.132.305
|Tüpraş
|927.240.378
|Yapı ve Kredi Bankası
|717.468.199
|Şişe Cam
|644.378.498
|Kardemir (D)
|430.029.388
|Petkim
|381.321.310
|Ereğli Demir Çelik
|380.774.646
|Akbank
|336.303.311
|Pegasus
|314.174.109
|Sabancı Holding
|301.215.138
|Koza Altın
|298.568.920
|İş Bankası (C)
|271.046.622
|Koza Madencilik
|227.898.153
|Arçelik
|223.647.002
|Halkbank
|194.738.821
|Koç Holding
|192.601.342
|SASA Polyester
|167.517.208
|Bim Mağazalar
|163.987.468
|Odaş Elektrik
|163.153.260
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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