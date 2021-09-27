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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.468.771.023Türk Hava Yolları1.216.876.865Tüpraş570.875.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.468.771.023
Türk Hava Yolları1.216.876.865
Tüpraş570.875.626
Yapı ve Kredi Bankası557.384.127
Şişe Cam498.232.846
Kardemir (D)489.196.488
Petkim474.870.514
Ereğli Demir Çelik459.689.971
Pegasus409.618.297
SASA Polyester332.914.568
Arçelik314.730.252
Akbank296.196.752
İş Bankası (C)276.387.266
Sabancı Holding264.414.654
TAV Havalimanları236.503.410
Koza Altın235.377.567
Bim Mağazalar228.359.858
Emlak Konut GMYO209.091.403
Ford Otosan179.633.961
Turkcell178.795.804
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
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Haber: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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