Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.468.771.023Türk Hava Yolları1.216.876.865Tüpraş570.875.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.468.771.023
|Türk Hava Yolları
|1.216.876.865
|Tüpraş
|570.875.626
|Yapı ve Kredi Bankası
|557.384.127
|Şişe Cam
|498.232.846
|Kardemir (D)
|489.196.488
|Petkim
|474.870.514
|Ereğli Demir Çelik
|459.689.971
|Pegasus
|409.618.297
|SASA Polyester
|332.914.568
|Arçelik
|314.730.252
|Akbank
|296.196.752
|İş Bankası (C)
|276.387.266
|Sabancı Holding
|264.414.654
|TAV Havalimanları
|236.503.410
|Koza Altın
|235.377.567
|Bim Mağazalar
|228.359.858
|Emlak Konut GMYO
|209.091.403
|Ford Otosan
|179.633.961
|Turkcell
|178.795.804
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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