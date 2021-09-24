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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.122.778.001Türk Hava Yolları966.432.086Tüpraş587.197.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.122.778.001
Türk Hava Yolları966.432.086
Tüpraş587.197.308
Şişe Cam573.491.000
Akbank570.379.885
Yapı ve Kredi Bankası553.035.629
Ereğli Demir Çelik431.719.546
Kardemir (D)374.962.946
Emlak Konut GMYO324.718.310
İş Bankası (C)319.025.694
Arçelik283.924.161
TAV Havalimanları279.834.078
Pegasus277.385.520
Koç Holding261.471.357
Bim Mağazalar245.896.650
Karsan Otomotiv235.957.961
Petkim212.084.390
Bera Holding194.143.973
Sabancı Holding186.072.598
SASA Polyester166.939.112
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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