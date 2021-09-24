Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.122.778.001Türk Hava Yolları966.432.086Tüpraş587.197.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.122.778.001
|Türk Hava Yolları
|966.432.086
|Tüpraş
|587.197.308
|Şişe Cam
|573.491.000
|Akbank
|570.379.885
|Yapı ve Kredi Bankası
|553.035.629
|Ereğli Demir Çelik
|431.719.546
|Kardemir (D)
|374.962.946
|Emlak Konut GMYO
|324.718.310
|İş Bankası (C)
|319.025.694
|Arçelik
|283.924.161
|TAV Havalimanları
|279.834.078
|Pegasus
|277.385.520
|Koç Holding
|261.471.357
|Bim Mağazalar
|245.896.650
|Karsan Otomotiv
|235.957.961
|Petkim
|212.084.390
|Bera Holding
|194.143.973
|Sabancı Holding
|186.072.598
|SASA Polyester
|166.939.112
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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