Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.296.027.753Türk Hava Yolları1.227.154.699Ereğli Demir Çelik856.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.296.027.753
|Türk Hava Yolları
|1.227.154.699
|Ereğli Demir Çelik
|856.082.100
|Kardemir (D)
|763.286.956
|Tüpraş
|565.555.203
|Şişe Cam
|506.648.397
|Petkim
|479.605.461
|Yapı ve Kredi Bankası
|405.479.187
|Akbank
|280.470.833
|Pegasus
|271.472.217
|İş Bankası (C)
|233.793.898
|Koza Altın
|187.085.078
|Bera Holding
|170.596.119
|Koç Holding
|169.267.019
|SASA Polyester
|156.183.205
|ASELSAN
|143.256.719
|Koza Madencilik
|140.936.576
|TAV Havalimanları
|138.497.299
|Arçelik
|137.866.491
|Emlak Konut GMYO
|136.118.779
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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