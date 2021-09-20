Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.507.050.650Garanti Bankası1.283.323.498Yapı ve Kredi Bankası542.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.507.050.650
|Garanti Bankası
|1.283.323.498
|Yapı ve Kredi Bankası
|542.034.832
|Ereğli Demir Çelik
|523.252.655
|Şişe Cam
|495.906.688
|Tüpraş
|481.911.060
|Kardemir (D)
|434.351.782
|Petkim
|351.118.972
|Pegasus
|304.135.859
|Akbank
|299.325.258
|Koza Altın
|265.184.717
|Arçelik
|259.293.297
|Koç Holding
|255.789.761
|İş Bankası (C)
|236.534.120
|Emlak Konut GMYO
|235.276.173
|Torunlar GMYO
|192.528.682
|ASELSAN
|170.672.389
|Koza Madencilik
|166.685.721
|SASA Polyester
|152.900.639
|TAV Havalimanları
|146.524.014
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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