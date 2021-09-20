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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.507.050.650Garanti Bankası1.283.323.498Yapı ve Kredi Bankası542.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.507.050.650
Garanti Bankası1.283.323.498
Yapı ve Kredi Bankası542.034.832
Ereğli Demir Çelik523.252.655
Şişe Cam495.906.688
Tüpraş481.911.060
Kardemir (D)434.351.782
Petkim351.118.972
Pegasus304.135.859
Akbank299.325.258
Koza Altın265.184.717
Arçelik259.293.297
Koç Holding255.789.761
İş Bankası (C)236.534.120
Emlak Konut GMYO235.276.173
Torunlar GMYO192.528.682
ASELSAN170.672.389
Koza Madencilik166.685.721
SASA Polyester152.900.639
TAV Havalimanları146.524.014
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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