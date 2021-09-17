Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.606.519.474Garanti Bankası1.439.912.149Ereğli Demir Çelik608.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.606.519.474
|Garanti Bankası
|1.439.912.149
|Ereğli Demir Çelik
|608.200.726
|Tüpraş
|516.181.680
|Kardemir (D)
|489.744.376
|Yapı ve Kredi Bankası
|486.049.005
|Koza Madencilik
|409.949.858
|Koza Altın
|388.772.463
|Petkim
|367.195.795
|Pegasus
|337.108.720
|Şişe Cam
|302.644.896
|Koç Holding
|282.538.306
|Halkbank
|276.748.772
|Akbank
|246.938.875
|İş Bankası (C)
|235.270.363
|RTA Laboratuvarları
|220.121.665
|Bim Mağazalar
|208.640.190
|Arçelik
|200.142.867
|Borusan Yatırım Pazarlama
|191.381.074
|SASA Polyester
|189.042.475
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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