Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.606.519.474 Garanti Bankası 1.439.912.149 Ereğli Demir Çelik 608.200.726 Tüpraş 516.181.680 Kardemir (D) 489.744.376 Yapı ve Kredi Bankası 486.049.005 Koza Madencilik 409.949.858 Koza Altın 388.772.463 Petkim 367.195.795 Pegasus 337.108.720 Şişe Cam 302.644.896 Koç Holding 282.538.306 Halkbank 276.748.772 Akbank 246.938.875 İş Bankası (C) 235.270.363 RTA Laboratuvarları 220.121.665 Bim Mağazalar 208.640.190 Arçelik 200.142.867 Borusan Yatırım Pazarlama 191.381.074 SASA Polyester 189.042.475 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler