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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.606.519.474Garanti Bankası1.439.912.149Ereğli Demir Çelik608.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.606.519.474
Garanti Bankası1.439.912.149
Ereğli Demir Çelik608.200.726
Tüpraş516.181.680
Kardemir (D)489.744.376
Yapı ve Kredi Bankası486.049.005
Koza Madencilik409.949.858
Koza Altın388.772.463
Petkim367.195.795
Pegasus337.108.720
Şişe Cam302.644.896
Koç Holding282.538.306
Halkbank276.748.772
Akbank246.938.875
İş Bankası (C)235.270.363
RTA Laboratuvarları220.121.665
Bim Mağazalar208.640.190
Arçelik200.142.867
Borusan Yatırım Pazarlama191.381.074
SASA Polyester189.042.475
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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