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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.688.440.856Türk Hava Yolları884.572.601Koza Altın587.843.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.688.440.856
Türk Hava Yolları884.572.601
Koza Altın587.843.378
Tüpraş517.245.548
Kardemir (D)503.067.344
Ereğli Demir Çelik490.783.027
SASA Polyester446.511.516
Şişe Cam432.719.400
Yapı ve Kredi Bankası406.974.904
Petkim303.211.198
Akbank293.358.331
Koza Madencilik280.281.612
Koç Holding266.401.415
Esenboğa Elektrik258.736.191
İş Bankası (C)190.443.728
Emlak Konut GMYO182.612.179
Ford Otosan177.717.167
Kordsa Teknik Tekstil163.255.364
Tofaş Oto Fabrikası156.068.934
ASELSAN153.994.114
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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