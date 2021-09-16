Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.688.440.856Türk Hava Yolları884.572.601Koza Altın587.843.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.688.440.856
|Türk Hava Yolları
|884.572.601
|Koza Altın
|587.843.378
|Tüpraş
|517.245.548
|Kardemir (D)
|503.067.344
|Ereğli Demir Çelik
|490.783.027
|SASA Polyester
|446.511.516
|Şişe Cam
|432.719.400
|Yapı ve Kredi Bankası
|406.974.904
|Petkim
|303.211.198
|Akbank
|293.358.331
|Koza Madencilik
|280.281.612
|Koç Holding
|266.401.415
|Esenboğa Elektrik
|258.736.191
|İş Bankası (C)
|190.443.728
|Emlak Konut GMYO
|182.612.179
|Ford Otosan
|177.717.167
|Kordsa Teknik Tekstil
|163.255.364
|Tofaş Oto Fabrikası
|156.068.934
|ASELSAN
|153.994.114
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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