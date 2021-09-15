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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.378.729.385Tüpraş1.163.660.610Kardemir (D)725.558.934Şişe Cam639.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.378.729.385
Tüpraş1.163.660.610
Kardemir (D)725.558.934
Şişe Cam639.735.008
Türk Hava Yolları615.846.636
Ereğli Demir Çelik581.096.302
Yapı ve Kredi Bankası577.265.945
Koza Altın413.091.036
Akbank271.527.780
Koç Holding270.459.679
ASELSAN259.988.406
İş Bankası (C)238.172.013
Tofaş Oto Fabrikası224.251.571
Kordsa Teknik Tekstil221.002.007
SASA Polyester212.680.385
Bim Mağazalar196.069.054
Petkim194.951.574
Koza Madencilik180.414.575
Odaş Elektrik179.876.656
Emlak Konut GMYO178.724.713
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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