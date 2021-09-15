Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.378.729.385Tüpraş1.163.660.610Kardemir (D)725.558.934Şişe Cam639.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.378.729.385
|Tüpraş
|1.163.660.610
|Kardemir (D)
|725.558.934
|Şişe Cam
|639.735.008
|Türk Hava Yolları
|615.846.636
|Ereğli Demir Çelik
|581.096.302
|Yapı ve Kredi Bankası
|577.265.945
|Koza Altın
|413.091.036
|Akbank
|271.527.780
|Koç Holding
|270.459.679
|ASELSAN
|259.988.406
|İş Bankası (C)
|238.172.013
|Tofaş Oto Fabrikası
|224.251.571
|Kordsa Teknik Tekstil
|221.002.007
|SASA Polyester
|212.680.385
|Bim Mağazalar
|196.069.054
|Petkim
|194.951.574
|Koza Madencilik
|180.414.575
|Odaş Elektrik
|179.876.656
|Emlak Konut GMYO
|178.724.713
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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