Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.378.729.385 Tüpraş 1.163.660.610 Kardemir (D) 725.558.934 Şişe Cam 639.735.008 Türk Hava Yolları 615.846.636 Ereğli Demir Çelik 581.096.302 Yapı ve Kredi Bankası 577.265.945 Koza Altın 413.091.036 Akbank 271.527.780 Koç Holding 270.459.679 ASELSAN 259.988.406 İş Bankası (C) 238.172.013 Tofaş Oto Fabrikası 224.251.571 Kordsa Teknik Tekstil 221.002.007 SASA Polyester 212.680.385 Bim Mağazalar 196.069.054 Petkim 194.951.574 Koza Madencilik 180.414.575 Odaş Elektrik 179.876.656 Emlak Konut GMYO 178.724.713 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler