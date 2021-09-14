Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.123.774.420Tüpraş1.002.289.121Türk Hava Yolları815.729.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.123.774.420
|Tüpraş
|1.002.289.121
|Türk Hava Yolları
|815.729.110
|Yapı ve Kredi Bankası
|644.799.902
|Petkim
|534.375.865
|Akbank
|500.666.379
|Kardemir (D)
|370.268.525
|Ereğli Demir Çelik
|360.726.230
|Şişe Cam
|353.573.822
|Koza Altın
|328.212.679
|İş Bankası (C)
|271.367.163
|Tofaş Oto Fabrikası
|259.288.647
|ASELSAN
|194.845.230
|Koza Madencilik
|192.259.139
|Emlak Konut GMYO
|191.942.015
|Koç Holding
|191.300.549
|Doğan Holding
|188.719.224
|SASA Polyester
|175.155.866
|Arçelik
|169.020.076
|Doğuş Otomotiv
|158.856.246
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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