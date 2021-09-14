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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.123.774.420Tüpraş1.002.289.121Türk Hava Yolları815.729.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.123.774.420
Tüpraş1.002.289.121
Türk Hava Yolları815.729.110
Yapı ve Kredi Bankası644.799.902
Petkim534.375.865
Akbank500.666.379
Kardemir (D)370.268.525
Ereğli Demir Çelik360.726.230
Şişe Cam353.573.822
Koza Altın328.212.679
İş Bankası (C)271.367.163
Tofaş Oto Fabrikası259.288.647
ASELSAN194.845.230
Koza Madencilik192.259.139
Emlak Konut GMYO191.942.015
Koç Holding191.300.549
Doğan Holding188.719.224
SASA Polyester175.155.866
Arçelik169.020.076
Doğuş Otomotiv158.856.246
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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