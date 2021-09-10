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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.703.809.393Türk Hava Yolları619.304.957Yapı ve Kredi Bankası618.022.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.703.809.393
Türk Hava Yolları619.304.957
Yapı ve Kredi Bankası618.022.492
Kardemir (D)521.832.867
Ereğli Demir Çelik480.595.056
Ford Otosan358.655.416
Akbank326.479.025
Tüpraş288.812.450
Koza Altın253.516.557
Şişe Cam243.603.546
İş Bankası (C)229.962.917
Tofaş Oto Fabrikası229.302.836
Petkim217.823.114
Koç Holding210.082.224
Arçelik198.660.369
Emlak Konut GMYO189.892.208
Karsan Otomotiv162.106.665
ASELSAN150.378.175
Pegasus143.342.714
SASA Polyester140.781.719
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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