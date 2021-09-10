Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.703.809.393Türk Hava Yolları619.304.957Yapı ve Kredi Bankası618.022.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.703.809.393
|Türk Hava Yolları
|619.304.957
|Yapı ve Kredi Bankası
|618.022.492
|Kardemir (D)
|521.832.867
|Ereğli Demir Çelik
|480.595.056
|Ford Otosan
|358.655.416
|Akbank
|326.479.025
|Tüpraş
|288.812.450
|Koza Altın
|253.516.557
|Şişe Cam
|243.603.546
|İş Bankası (C)
|229.962.917
|Tofaş Oto Fabrikası
|229.302.836
|Petkim
|217.823.114
|Koç Holding
|210.082.224
|Arçelik
|198.660.369
|Emlak Konut GMYO
|189.892.208
|Karsan Otomotiv
|162.106.665
|ASELSAN
|150.378.175
|Pegasus
|143.342.714
|SASA Polyester
|140.781.719
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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