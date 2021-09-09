Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.857.726.831Türk Hava Yolları794.244.407Yapı ve Kredi Bankası673.121.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.857.726.831
|Türk Hava Yolları
|794.244.407
|Yapı ve Kredi Bankası
|673.121.110
|Kardemir (D)
|575.933.794
|Tüpraş
|444.336.911
|Şişe Cam
|425.416.446
|Ereğli Demir Çelik
|394.213.544
|Halkbank
|351.648.623
|Akbank
|325.400.059
|Koza Altın
|278.247.093
|Koç Holding
|272.076.668
|Petkim
|252.460.705
|Ford Otosan
|219.953.941
|Sabancı Holding
|219.704.476
|Tofaş Oto Fabrikası
|219.694.845
|İş Bankası (C)
|205.484.134
|Sasa Polyester
|191.236.624
|Arçelik
|186.947.935
|ASELSAN
|184.930.259
|RTA Laboratuvarları
|183.178.133
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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