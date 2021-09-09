Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.857.726.831Türk Hava Yolları794.244.407Yapı ve Kredi Bankası673.121.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.857.726.831
Türk Hava Yolları794.244.407
Yapı ve Kredi Bankası673.121.110
Kardemir (D)575.933.794
Tüpraş444.336.911
Şişe Cam425.416.446
Ereğli Demir Çelik394.213.544
Halkbank351.648.623
Akbank325.400.059
Koza Altın278.247.093
Koç Holding272.076.668
Petkim252.460.705
Ford Otosan219.953.941
Sabancı Holding219.704.476
Tofaş Oto Fabrikası219.694.845
İş Bankası (C)205.484.134
Sasa Polyester191.236.624
Arçelik186.947.935
ASELSAN184.930.259
RTA Laboratuvarları183.178.133
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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