Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.857.726.831Türk Hava Yolları794.244.407Yapı ve Kredi Bankası673.121.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.857.726.831 Türk Hava Yolları 794.244.407 Yapı ve Kredi Bankası 673.121.110 Kardemir (D) 575.933.794 Tüpraş 444.336.911 Şişe Cam 425.416.446 Ereğli Demir Çelik 394.213.544 Halkbank 351.648.623 Akbank 325.400.059 Koza Altın 278.247.093 Koç Holding 272.076.668 Petkim 252.460.705 Ford Otosan 219.953.941 Sabancı Holding 219.704.476 Tofaş Oto Fabrikası 219.694.845 İş Bankası (C) 205.484.134 Sasa Polyester 191.236.624 Arçelik 186.947.935 ASELSAN 184.930.259 RTA Laboratuvarları 183.178.133 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara