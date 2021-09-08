Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.105.563.106Türk Hava Yolları871.238.915Yapı ve Kredi Bankası547.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.105.563.106
|Türk Hava Yolları
|871.238.915
|Yapı ve Kredi Bankası
|547.596.356
|Akbank
|468.401.688
|Kardemir (D)
|462.151.648
|Tüpraş
|452.252.131
|Şişe Cam
|413.864.928
|Petkim
|393.455.808
|Koza Altın
|328.964.677
|Ereğli Demir Çelik
|327.630.899
|Türkiye Sigorta
|313.114.211
|SASA Polyester
|298.552.573
|İş Bankası (C)
|286.751.328
|RTA Laboratuvarları
|286.578.764
|Koç Holding
|230.300.941
|Arçelik
|225.646.982
|Koza Madencilik
|222.932.861
|Vakıflar Bankası
|185.797.150
|Emlak Konut GMYO
|172.657.895
|ASELSAN
|166.823.198
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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