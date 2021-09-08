Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.105.563.106Türk Hava Yolları871.238.915Yapı ve Kredi Bankası547.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.105.563.106 Türk Hava Yolları 871.238.915 Yapı ve Kredi Bankası 547.596.356 Akbank 468.401.688 Kardemir (D) 462.151.648 Tüpraş 452.252.131 Şişe Cam 413.864.928 Petkim 393.455.808 Koza Altın 328.964.677 Ereğli Demir Çelik 327.630.899 Türkiye Sigorta 313.114.211 SASA Polyester 298.552.573 İş Bankası (C) 286.751.328 RTA Laboratuvarları 286.578.764 Koç Holding 230.300.941 Arçelik 225.646.982 Koza Madencilik 222.932.861 Vakıflar Bankası 185.797.150 Emlak Konut GMYO 172.657.895 ASELSAN 166.823.198 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek