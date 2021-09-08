Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.105.563.106Türk Hava Yolları871.238.915Yapı ve Kredi Bankası547.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.105.563.106
Türk Hava Yolları871.238.915
Yapı ve Kredi Bankası547.596.356
Akbank468.401.688
Kardemir (D)462.151.648
Tüpraş452.252.131
Şişe Cam413.864.928
Petkim393.455.808
Koza Altın328.964.677
Ereğli Demir Çelik327.630.899
Türkiye Sigorta313.114.211
SASA Polyester298.552.573
İş Bankası (C)286.751.328
RTA Laboratuvarları286.578.764
Koç Holding230.300.941
Arçelik225.646.982
Koza Madencilik222.932.861
Vakıflar Bankası185.797.150
Emlak Konut GMYO172.657.895
ASELSAN166.823.198
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi
Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi
Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek
Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Lionel Messi Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 18:54:50. #1.15#

title