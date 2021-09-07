Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.332.499.298Garanti Bankası1.085.314.533Kardemir (D)508.706.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.332.499.298 Garanti Bankası 1.085.314.533 Kardemir (D) 508.706.858 Şişe Cam 492.975.680 Yapı ve Kredi Bankası 480.170.592 Tüpraş 422.272.965 Ereğli Demir Çelik 409.700.950 Koza Altın 339.736.884 SASA Polyester 306.537.288 Akbank 279.349.093 Petkim 273.603.273 Halkbank 262.839.691 İş Bankası (C) 258.690.553 RTA Laboratuvarları 216.904.715 Vakıflar Bankası 200.613.181 Arçelik 192.372.725 Fenerbahçe Futbol 185.243.765 Tofaş Oto Fabrikası 174.620.657 ASELSAN 160.995.349 Jantsa Jant Sanayi 157.344.110 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi