Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.332.499.298Garanti Bankası1.085.314.533Kardemir (D)508.706.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.332.499.298
Garanti Bankası1.085.314.533
Kardemir (D)508.706.858
Şişe Cam492.975.680
Yapı ve Kredi Bankası480.170.592
Tüpraş422.272.965
Ereğli Demir Çelik409.700.950
Koza Altın339.736.884
SASA Polyester306.537.288
Akbank279.349.093
Petkim273.603.273
Halkbank262.839.691
İş Bankası (C)258.690.553
RTA Laboratuvarları216.904.715
Vakıflar Bankası200.613.181
Arçelik192.372.725
Fenerbahçe Futbol185.243.765
Tofaş Oto Fabrikası174.620.657
ASELSAN160.995.349
Jantsa Jant Sanayi157.344.110
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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