Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.133.204.041Türk Hava Yolları693.197.722Yapı ve Kredi Bankası528.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.133.204.041
|Türk Hava Yolları
|693.197.722
|Yapı ve Kredi Bankası
|528.649.006
|Koza Altın
|425.383.606
|Şişe Cam
|381.843.164
|Akbank
|302.425.954
|Tüpraş
|297.529.012
|Kardemir (D)
|294.396.120
|SASA Polyester
|294.357.864
|Fenerbahçe Futbol
|273.874.591
|Petkim
|272.661.540
|Koza Madencilik
|249.041.656
|Ereğli Demir Çelik
|239.505.508
|Odaş Elektrik
|231.544.305
|Jantsa Jant Sanayi
|193.487.307
|İş Bankası (C)
|169.784.710
|Torunlar GMYO
|157.148.262
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|143.033.869
|Global Yatırım Holding
|130.068.726
|Gözde Girişim
|126.755.460
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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