Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.133.204.041Türk Hava Yolları693.197.722Yapı ve Kredi Bankası528.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.133.204.041
Türk Hava Yolları693.197.722
Yapı ve Kredi Bankası528.649.006
Koza Altın425.383.606
Şişe Cam381.843.164
Akbank302.425.954
Tüpraş297.529.012
Kardemir (D)294.396.120
SASA Polyester294.357.864
Fenerbahçe Futbol273.874.591
Petkim272.661.540
Koza Madencilik249.041.656
Ereğli Demir Çelik239.505.508
Odaş Elektrik231.544.305
Jantsa Jant Sanayi193.487.307
İş Bankası (C)169.784.710
Torunlar GMYO157.148.262
Teknosa İç ve Dış Ticaret143.033.869
Global Yatırım Holding130.068.726
Gözde Girişim126.755.460
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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