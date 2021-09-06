Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.133.204.041Türk Hava Yolları693.197.722Yapı ve Kredi Bankası528.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.133.204.041 Türk Hava Yolları 693.197.722 Yapı ve Kredi Bankası 528.649.006 Koza Altın 425.383.606 Şişe Cam 381.843.164 Akbank 302.425.954 Tüpraş 297.529.012 Kardemir (D) 294.396.120 SASA Polyester 294.357.864 Fenerbahçe Futbol 273.874.591 Petkim 272.661.540 Koza Madencilik 249.041.656 Ereğli Demir Çelik 239.505.508 Odaş Elektrik 231.544.305 Jantsa Jant Sanayi 193.487.307 İş Bankası (C) 169.784.710 Torunlar GMYO 157.148.262 Teknosa İç ve Dış Ticaret 143.033.869 Global Yatırım Holding 130.068.726 Gözde Girişim 126.755.460 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara