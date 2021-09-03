Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.192.836.561Garanti Bankası1.068.609.633SASA Polyester585.296.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.192.836.561
|Garanti Bankası
|1.068.609.633
|SASA Polyester
|585.296.410
|Ereğli Demir Çelik
|561.218.582
|Kardemir (D)
|535.233.795
|Tüpraş
|475.917.070
|Şişe Cam
|445.833.677
|Koza Altın
|352.338.761
|Odaş Elektrik
|338.191.933
|Koza Madencilik
|308.742.560
|Yapı ve Kredi Bankası
|306.303.201
|Zorlu Enerji
|299.301.111
|Petkim
|290.061.548
|Akbank
|277.214.382
|Fenerbahçe Futbol
|269.692.060
|Bera Holding
|267.119.645
|Doğan Holding
|235.455.668
|RTA Laboratuvarları
|209.271.660
|İş Bankası (C)
|195.154.516
|Koç Holding
|194.356.659
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500