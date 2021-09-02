Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası981.703.593Türk Hava Yolları700.859.183Tüpraş536.603.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|981.703.593
|Türk Hava Yolları
|700.859.183
|Tüpraş
|536.603.198
|Koza Altın
|477.829.845
|Fenerbahçe Futbol
|463.188.553
|Şişe Cam
|370.093.492
|Ereğli Demir Çelik
|346.974.787
|Akbank
|311.935.472
|SASA Polyester
|304.170.424
|Yapı ve Kredi Bankası
|300.258.986
|Bera Holding
|280.392.925
|Koza Madencilik
|263.058.879
|Petkim
|261.294.963
|Kardemir (D)
|250.400.185
|Doğan Holding
|244.624.696
|RTA Laboratuvarları
|238.749.570
|İş Bankası (C)
|186.176.610
|Arçelik
|184.818.986
|Halkbank
|181.887.337
|Odaş Elektrik
|172.682.493
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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