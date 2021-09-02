Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası981.703.593Türk Hava Yolları700.859.183Tüpraş536.603.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 981.703.593 Türk Hava Yolları 700.859.183 Tüpraş 536.603.198 Koza Altın 477.829.845 Fenerbahçe Futbol 463.188.553 Şişe Cam 370.093.492 Ereğli Demir Çelik 346.974.787 Akbank 311.935.472 SASA Polyester 304.170.424 Yapı ve Kredi Bankası 300.258.986 Bera Holding 280.392.925 Koza Madencilik 263.058.879 Petkim 261.294.963 Kardemir (D) 250.400.185 Doğan Holding 244.624.696 RTA Laboratuvarları 238.749.570 İş Bankası (C) 186.176.610 Arçelik 184.818.986 Halkbank 181.887.337 Odaş Elektrik 172.682.493 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara