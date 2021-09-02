Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası981.703.593Türk Hava Yolları700.859.183Tüpraş536.603.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası981.703.593
Türk Hava Yolları700.859.183
Tüpraş536.603.198
Koza Altın477.829.845
Fenerbahçe Futbol463.188.553
Şişe Cam370.093.492
Ereğli Demir Çelik346.974.787
Akbank311.935.472
SASA Polyester304.170.424
Yapı ve Kredi Bankası300.258.986
Bera Holding280.392.925
Koza Madencilik263.058.879
Petkim261.294.963
Kardemir (D)250.400.185
Doğan Holding244.624.696
RTA Laboratuvarları238.749.570
İş Bankası (C)186.176.610
Arçelik184.818.986
Halkbank181.887.337
Odaş Elektrik172.682.493
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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