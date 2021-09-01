Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.304.270.782Türk Hava Yolları1.149.612.265SASA Polyester632.664.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.304.270.782
|Türk Hava Yolları
|1.149.612.265
|SASA Polyester
|632.664.800
|Koza Altın
|627.541.328
|Tüpraş
|594.452.766
|Yapı ve Kredi Bankası
|585.389.194
|Petkim
|534.749.685
|Şişe Cam
|415.778.042
|Kardemir (D)
|372.093.957
|Akbank
|334.925.260
|Ereğli Demir Çelik
|322.529.995
|İş Bankası (C)
|290.713.423
|Koç Holding
|286.796.028
|ASELSAN
|265.696.547
|Koza Madencilik
|224.452.295
|Bim Mağazalar
|219.431.742
|Arçelik
|203.008.803
|Odaş Elektrik
|193.726.144
|Torunlar GMYO
|190.041.438
|Bera Holding
|165.718.212
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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