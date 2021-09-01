Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.304.270.782Türk Hava Yolları1.149.612.265SASA Polyester632.664.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.304.270.782 Türk Hava Yolları 1.149.612.265 SASA Polyester 632.664.800 Koza Altın 627.541.328 Tüpraş 594.452.766 Yapı ve Kredi Bankası 585.389.194 Petkim 534.749.685 Şişe Cam 415.778.042 Kardemir (D) 372.093.957 Akbank 334.925.260 Ereğli Demir Çelik 322.529.995 İş Bankası (C) 290.713.423 Koç Holding 286.796.028 ASELSAN 265.696.547 Koza Madencilik 224.452.295 Bim Mağazalar 219.431.742 Arçelik 203.008.803 Odaş Elektrik 193.726.144 Torunlar GMYO 190.041.438 Bera Holding 165.718.212 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi