Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.304.270.782Türk Hava Yolları1.149.612.265SASA Polyester632.664.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.304.270.782
Türk Hava Yolları1.149.612.265
SASA Polyester632.664.800
Koza Altın627.541.328
Tüpraş594.452.766
Yapı ve Kredi Bankası585.389.194
Petkim534.749.685
Şişe Cam415.778.042
Kardemir (D)372.093.957
Akbank334.925.260
Ereğli Demir Çelik322.529.995
İş Bankası (C)290.713.423
Koç Holding286.796.028
ASELSAN265.696.547
Koza Madencilik224.452.295
Bim Mağazalar219.431.742
Arçelik203.008.803
Odaş Elektrik193.726.144
Torunlar GMYO190.041.438
Bera Holding165.718.212
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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