Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.916.437.050Yapı ve Kredi Bankası901.550.742Tüpraş732.254.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.916.437.050
Yapı ve Kredi Bankası901.550.742
Tüpraş732.254.852
Türk Hava Yolları680.732.079
Akbank574.597.988
Koç Holding551.867.893
Kardemir (D)546.759.579
Ereğli Demir Çelik452.327.415
Şişe Cam444.567.401
Petkim397.101.981
SASA Polyester375.176.149
Koza Altın369.406.879
İş Bankası (C)351.262.500
Arçelik308.891.782
Sabancı Holding282.807.287
Torunlar GMYO278.353.241
Koza Madencilik271.905.130
Bim Mağazalar263.801.324
Turkcell259.271.132
ASELSAN253.804.141
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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